«Неуважение к людям». Песков осудил протесты рестораторов Санкт-Петербурга

Ранее администрация Санкт-Петербурга объявила, что с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января все организации общепита будут закрыты в период с 19:00 до 6:00 часов, а с 30 декабря по 3 января не будут работать вовсе. Однако руководство нескольких сотен кафе и баров отказались выполнять требования властей и заявили, что продолжат работать в обычном режиме.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что городу грозит «полный локдаун», и если не предотвратить массовые скопления людей, то все больницы придётся перевести в инфекционный режим, так как мест для тяжелобольных пациентов с коронавирусом в специализированных стационарах хватит только до конца года.

