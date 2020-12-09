«Неуважение к людям». Песков осудил протесты рестораторов Санкт-Петербурга

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Санкт-Петербурге напряженная ситуация в эпидемиологическом плане, передаёт РИА Новости.

По словам представителя Кремля, питерские власти «делают всё возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии».

«На этом фоне какие-то ресторанные протесты - это просто неуважение к людям», - резюмировал Песков.

«Люди перестанут умирать?» Петербургские рестораторы объявили войну властям

Ранее администрация Санкт-Петербурга объявила, что с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января все организации общепита будут закрыты в период с 19:00 до 6:00 часов, а с 30 декабря по 3 января не будут работать вовсе. Однако руководство нескольких сотен кафе и баров отказались выполнять требования властей и заявили, что продолжат работать в обычном режиме.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что городу грозит «полный локдаун», и если не предотвратить массовые скопления людей, то все больницы придётся перевести в инфекционный режим, так как мест для тяжелобольных пациентов с коронавирусом в специализированных стационарах хватит только до конца года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусДмитрий ПесковСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры