«Нам рабов не надо». В Госдуме предложили уравнять в правах мигрантов и россиян
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в эфире НСН оценил идею Трутнева брать плату с компаний за использование труда мигрантов.
Вице-премьер и полномочный президента в Дальневосточной федеральном округе Юрий Трутнев предложил брать с компаний плату для привлечения иностранных сотрудников для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике. Он отметил, что при строительстве объектов на Дальнем Востоке используется большое количество иностранной рабочей силы и добавил, что правительство должно давать работу гражданам России.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН не согласился с этим предложением и предложил свое видение ситуации на рынке труда.
«Идея Трутнева плохая, она отталкивается от того, что он пытается привлечь как можно более дешевую рабочую силу. А в России и так очень большая безработица. – порядка 5 миллионов человек. Это стало видно летом, когда летом платили нормальные пособия по безработице, сейчас пособие опустили до 1,5 тысячи рублей в месяц, и люди ушли с биржи труда. Но эти 5 миллионов реально не имеют никакой работы. Количество рабочих мест в России с 2011 года сокращается ежегодно на 500 тысяч независимо от того, есть кризис или нет, во многом это обусловлено технологическими изменениями. Часть этих мест вымывается в серый сегмент, но во многом это реальная ликвидация рабочих мест, как в Сбербанке, где создания приложения «Сбербанк-онлайн» сделало ненужными массу операционистов. С другое стороны, повышение пенсионного возраста выкидывает на рынок труда тех, кто там находиться не должен. Так, 70% людей предпенсионного возраста не могут найти работу, по данным российского Минфина. А пенсионный возраст повышается», - рассказал депутат.
По его словам, в России нет дефицита рабочей силы, а искаженный рынок труда, так как в одних сегментах рабочей силы много, в других – мало.
«Чтобы понять, где реально есть дефицит рабочей силы, надо приравнять права российских и иностранных работников, разумеется, за счет поднятия прав иностранцев, до уровня российских граждан, а не наоборот. Это приведет к удорожанию иностранцев на рынке труда до 40%», - отметил Шеин.
При этом, по его мнению, россияне не будут требовать предоставления жилья и усилий по их доставке к месту работы, то есть у них будет преимущество перед ними.
«Нам не надо рабов, ни русских, ни узбекских, нам надо, чтобы люди имели достойные условия труда. В России, как и в мире, не требуется такое количество рабочей силы. Везде идет сокращение рабочих мест за счет цифровизации. За счет развития технологий человечество уходит от труда как нужды к труду как творчеству», - сказал парламентарий.
Он пояснил, что все производство в мире, от сельского хозяйства до заводов и высокотехнологичных электростанций, идет к сокращению числа занятых, многотысячных коллективов больше нигде нет, отметил депутат.
«Во всех этих производствах люди не нужны. Потому путем налоговых изменений нужно давать людям возможность самореализации за счет снижения пенсионного возраста и переориентации населения на работу в некоммерческом секторе, в медицине и образовании», - заключил Шеин.
Глава Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире НСН ранее объяснил, что мигранты не уезжают из России, потому что боятся застрять на родине на неопределенный срок.
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