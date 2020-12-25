«Нам рабов не надо». В Госдуме предложили уравнять в правах мигрантов и россиян

Вице-премьер и полномочный президента в Дальневосточной федеральном округе Юрий Трутнев предложил брать с компаний плату для привлечения иностранных сотрудников для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике. Он отметил, что при строительстве объектов на Дальнем Востоке используется большое количество иностранной рабочей силы и добавил, что правительство должно давать работу гражданам России.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН не согласился с этим предложением и предложил свое видение ситуации на рынке труда.

«Идея Трутнева плохая, она отталкивается от того, что он пытается привлечь как можно более дешевую рабочую силу. А в России и так очень большая безработица. – порядка 5 миллионов человек. Это стало видно летом, когда летом платили нормальные пособия по безработице, сейчас пособие опустили до 1,5 тысячи рублей в месяц, и люди ушли с биржи труда. Но эти 5 миллионов реально не имеют никакой работы. Количество рабочих мест в России с 2011 года сокращается ежегодно на 500 тысяч независимо от того, есть кризис или нет, во многом это обусловлено технологическими изменениями. Часть этих мест вымывается в серый сегмент, но во многом это реальная ликвидация рабочих мест, как в Сбербанке, где создания приложения «Сбербанк-онлайн» сделало ненужными массу операционистов. С другое стороны, повышение пенсионного возраста выкидывает на рынок труда тех, кто там находиться не должен. Так, 70% людей предпенсионного возраста не могут найти работу, по данным российского Минфина. А пенсионный возраст повышается», - рассказал депутат.