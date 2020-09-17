Нарушает логику. Клименко оценил ребрендинг «Яндекс.Денег»

Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» с 15 декабря будет называться «Юmoney». Одновременно с этим платёжное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» будет переименовано в «ЮKassa», уточнили в пресс-службе компании. Ребрендинг проводится после смены владельца: с июля «Яндекс.Деньги» полностью принадлежат Сбербанку. В Юmoney планируют добавить доступные клиентам Сбербанка опции.

Экс-советник президента России по развитию интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире НСН рассказал, что новое название «Яндекс.Денег» не совсем логично вписывается в цепочку экопродуктов Сбербанка.

«При разводе мужа и жены каждый забирает свое из дома, но тут получилось парадоксально. Проект «Беру» был в общем-то сбербанковский, но он ушел в "Яндекс.Маркет", буквально слился с ним сейчас. А "Яндекс-деньги" изначально были яндексовскими, а после ушли в Сбербанк. Тут, наверное, более интересная история в том, что "Сбер" маниакально добавляет в экосистему продукты с названием "Сбер-", и по идее, должен был быть вариант "Сбер-деньги", например. Пока не очень понятно, почему они так не сделали. Назвали латиницей вперемешку с кириллицей, неудобно писать. Кроме того это нарушает логику его экосистемы. У него уже есть Сбер-Здоровье, Сбер-ID, их довольно много. В системе "Сбера" до "Яндекс.Денег" были свои инструменты, может быть, этот продукт уйдет на продажу. В самой системе "Сбера" есть масса конкурирующих продуктов. Мне кажется, что стороны пытаются культурно развестись», - добавил он.