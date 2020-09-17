Нарушает логику. Клименко оценил ребрендинг «Яндекс.Денег»
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире НСН прокомментировал ребрендинг сервиса электронных платежей.
Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» с 15 декабря будет называться «Юmoney». Одновременно с этим платёжное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» будет переименовано в «ЮKassa», уточнили в пресс-службе компании. Ребрендинг проводится после смены владельца: с июля «Яндекс.Деньги» полностью принадлежат Сбербанку. В Юmoney планируют добавить доступные клиентам Сбербанка опции.
Экс-советник президента России по развитию интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире НСН рассказал, что новое название «Яндекс.Денег» не совсем логично вписывается в цепочку экопродуктов Сбербанка.
«При разводе мужа и жены каждый забирает свое из дома, но тут получилось парадоксально. Проект «Беру» был в общем-то сбербанковский, но он ушел в "Яндекс.Маркет", буквально слился с ним сейчас. А "Яндекс-деньги" изначально были яндексовскими, а после ушли в Сбербанк. Тут, наверное, более интересная история в том, что "Сбер" маниакально добавляет в экосистему продукты с названием "Сбер-", и по идее, должен был быть вариант "Сбер-деньги", например. Пока не очень понятно, почему они так не сделали. Назвали латиницей вперемешку с кириллицей, неудобно писать. Кроме того это нарушает логику его экосистемы. У него уже есть Сбер-Здоровье, Сбер-ID, их довольно много. В системе "Сбера" до "Яндекс.Денег" были свои инструменты, может быть, этот продукт уйдет на продажу. В самой системе "Сбера" есть масса конкурирующих продуктов. Мне кажется, что стороны пытаются культурно развестись», - добавил он.
Новый логотип компании будет состоять из кириллической буквы Ю, составленной из апострофа и круга, и написанного латиницей слова money. «В таком написании буквы заложено много смыслов. Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O — Input / Output — отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль — бинарный код. Новый бренд компания разрабатывала самостоятельно», — объяснили смысл логотипа в компании «Яндекс.Деньги».
Руководитель пресс-службы «Яндекса» Илья Грабовский объяснил НСН, что такое решение – элемент новой стратегии компании.
«Продажа "Денег" – часть сделки со Сбербанком, в рамках которой мы решили реструктурировать свое владение в совместных компаниях. Для "Яндекса" это является частью новой стратегии. В "Деньгах" же у нас была миноритарная доля. После ее продажи "Яндекс" сможет развивать собственные финтех-сервисы», - сообщили в пресс-службе.
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