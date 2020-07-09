«Некоторым трудно осознать прогресс». Клименко о конспирологии вокруг 5G
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко объяснил НСН, почему в обществе возникают теории об опасности технологии 5G.
На фоне непрекращающихся конспирологических теорий по всему миру американские ученые оценили влияние на здоровье организма технологии 5G. В рамках эксперимента исследователи задействовали эмбрионов рыбок, имеющими схожесть с человеком на геномном уровне. Специалистам не удалось обнаружить существенного воздействия на процесс развития эмбрионов или уровень смертности.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко объяснил НСН причину беспокойства определенной части общества по поводу развития прогресса.
«В истории уже такие прецеденты есть. Оттуда пришел термин "луддиты", когда люди разрушали ткацкие станки. Это симптом, который всегда возникает, когда прогресс идет быстрее человеческой адаптации к нему. Попросту говоря, когда прогресс настолько быстро развивается, что основная масса не успевает догонять. Принципиально меняется воздействие - говорящие холодильники, сотовые телефоны. Для многих людей все это очень тяжело. И когда это превышает порог восприятия, люди перестают хотеть жить в этом обществе. Помните, когда появился ИНН, у очень многих верующих появились к нему свои претензии. Нам кажется, что все естественно, а есть масса людей, у которых прогресс просто не укладывается. Такие истории лечит только время», - рассказал Клименко.
Собеседник НСН добавил, что ничего революционно нового 5G не несет. Речь идет о последовательном улучшении уже известной технологии.
«5G - это не революция, это последовательное качественное улучшение технологий. Люди даже их не заметят. Это даст увеличение скорости интернета, которая необходима устройствам, коих в последнее время становится все больше. К примеру, в Москве на 10 миллионов человек работает 150 миллионов устройств. Им обещают более комфортную работу. В этой теме еще очень много хайпа. Есть некоторые политики, которые получают за поддержание остроты подобной темы долю своего электората. Причем они не хотят останавливать прогресс, они просто подхватывают эту тему в своих собственных интересах», - заключил эксперт.
Применение сетей пятого поколения в разных частях мира началось еще в 2019 году. С тех пор возникают различные конспирологические теории относительно их воздействия. В 2020 году некоторые даже обвинили 5G-вышки в распространении коронавируса и начали их жечь.
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