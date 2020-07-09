«Некоторым трудно осознать прогресс». Клименко о конспирологии вокруг 5G

На фоне непрекращающихся конспирологических теорий по всему миру американские ученые оценили влияние на здоровье организма технологии 5G. В рамках эксперимента исследователи задействовали эмбрионов рыбок, имеющими схожесть с человеком на геномном уровне. Специалистам не удалось обнаружить существенного воздействия на процесс развития эмбрионов или уровень смертности.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко объяснил НСН причину беспокойства определенной части общества по поводу развития прогресса.

«В истории уже такие прецеденты есть. Оттуда пришел термин "луддиты", когда люди разрушали ткацкие станки. Это симптом, который всегда возникает, когда прогресс идет быстрее человеческой адаптации к нему. Попросту говоря, когда прогресс настолько быстро развивается, что основная масса не успевает догонять. Принципиально меняется воздействие - говорящие холодильники, сотовые телефоны. Для многих людей все это очень тяжело. И когда это превышает порог восприятия, люди перестают хотеть жить в этом обществе. Помните, когда появился ИНН, у очень многих верующих появились к нему свои претензии. Нам кажется, что все естественно, а есть масса людей, у которых прогресс просто не укладывается. Такие истории лечит только время», - рассказал Клименко.