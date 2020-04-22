Неуд губернаторам. Мишустин отчитал регионы за неготовность больниц

Председатель правительства Михаил Мишустин охарактеризовал как неудовлетворительные результаты подготовки медицинский учреждений в регионах для борьбы с коронавирусом, в частности, по обеспеченностью аппаратурой.

Такую оценку премьер-министр дал на заседании президиума координационного совета при кабинете министров по борьбе с распространением инфекции.