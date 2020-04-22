Неуд губернаторам. Мишустин отчитал регионы за неготовность больниц

Председатель правительства Михаил Мишустин охарактеризовал как неудовлетворительные результаты подготовки медицинский учреждений в регионах для борьбы с коронавирусом, в частности, по обеспеченностью аппаратурой.

Такую оценку премьер-министр дал на заседании президиума координационного совета при кабинете министров по борьбе с распространением инфекции.

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Мишустин напомнил, что соответствующее поручение президента должно быть исполнено к 28 апреля, однако меньше чем за неделю до этого срока результате всё ещё оставляют желать лучшего, передает «Интерфакс».

Премьер-министр обвинил губернаторов в формальном подходе в вопросе оснащения клиник оборудованием. Причём, по словам Мишустина, расчеты некоторых региональных властей вообще не находят подтверждения. Такие ошибки заставляют уточнять потребности по обеспечению и оснащению коечных мест.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:БольницыГубернаторыМихаил Мишустин
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