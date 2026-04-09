Авиаэксперт допустил, что авиабилеты из РФ в Юго-Восточную Азию подорожают

Авиабилеты из России в страны Юго-Восточной Азии могут стать дороже из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, подорожать могут направления, где серьезнее всего ощущается дефицит топлива.

«Например, во Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Однако надо понимать, что в туристической сфере сейчас начинается сезонный рост цен — многие планируют отпуска, летят погреться в теплые страны на майские праздники», - отметил Пантелеев.

Он указал, что за две-три недели цены на нефть поднялись на десятки процентов, а авиатопливо на некоторых рынках подорожало вдвое. Сейчас дефицит топлива выше, чем нехватка сырой нефти. При этом рынок реагирует на улучшение на Ближнем Востоке очень инертно, и поэтому ситуация с топливом не изменится до установление «более-менее прочного мира» в регионе. Кроме того, эксперт высказал, мнение что на фоне атак на нефтяную инфраструктуру в странах Персидского залива рынок может восстанавливаться годами.

Вместе с тем Пантелеев отметил, что Россия переживет топливный кризис лучше, чем другие страны. РФ не только добывает и перерабатывает нефть, но также производит авиакеросин.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН заявил о возможном дефиците топлива на мировом рынке.

