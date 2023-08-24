«Нет времени»: Продюсер Пригожин объяснил свой уход из проекта «Звезды сошлись»
Иосиф Пригожин рассказал НСН, что ему было приятно участвовать в телепередаче «Звезды сошлись», и возможно, когда-нибудь получится вернуться в проект.
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН признался, что работа в проекте «Звезды сошлись» отнимала слишком много времени, поэтому ему пришлось принять решение об уходе, несмотря на то, что съемочный процесс приносил только приятные эмоции.
Ранее пресс-служба телеканала НТВ сообщила, что в новом сезоне программы «Звезды сошлись» вместо Пригожина соведущим Леры Кудрявцевой станет актер Тимур Еремеев. По словам Пригожина, он решил покинуть проект по собственной инициативе.
«Я принял решение этим летом. Для меня это был эксперимент, телеведущий — не основная моя профессия. У меня была возможность попробовать себя, Лера Кудрявцева — потрясающая соведущая, с ней очень комфортно, она очень хорошая. Но у меня есть другие дела, а работа занимает очень много времени. Каждый четверг нужно находиться на программе, а я не могу подводить людей. Вместе с тем я не могу отпускать свою супругу одну на мероприятия и гастроли, для меня это важнее. К тому же, мне поступило предложение стать наставником в проекте «Фактор. BY» в Белоруссии. Мне приятно, что я влился в эту программу, что люди положительно восприняли мое присутствие. Может быть, когда-нибудь вернусь», — сказал собеседник.
Ранее Иосиф Пригожин заявил, что ликвидировать зарубежную музыку в ресторанах и ТЦ сегодня нет смысла, так как заменить иностранных артистов будет некем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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