В Тульской и Рязанской областях сбили два украинских беспилотника

Два украинских БПЛА ликвидировали в двух регионах России, передает Минобороны.

«С 6.35 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что по одному дрону сбили над Тульской и Рязанской областями.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении за минувшую ночь 26 беспилотников над территорией России, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МинобороныБеспилотникиРязанская ОбластьТульская Область

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