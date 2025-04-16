В Тульской и Рязанской областях сбили два украинских беспилотника
16 апреля 202508:38
Два украинских БПЛА ликвидировали в двух регионах России, передает Минобороны.
«С 6.35 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что по одному дрону сбили над Тульской и Рязанской областями.
Ранее Минобороны заявило об уничтожении за минувшую ночь 26 беспилотников над территорией России, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru