РСТ: Россияне бронируют летний отдых в Крыму вдвое чаще, чем год назад
Россияне бронируют летний отдых в Крыму вдвое чаще, чем год назад, сообщили туроператоры- члены Российского союза туриндустрии (РСТ).
По их данным, загрязнение пляжей Черноморского побережья мазутом изменило предпочтения туристов по летнему отдыху. Отели Крыма сейчас бронируются чаще, а бронирования туров в Краснодарский край если и растут, то в основном за счет курортов Туапсинского района и Азовского побережья.
Также Крым вошел в топ-5 направлений на майские праздники внутри страны. Туроператоры уверены, что в начале мая спрос на Крым еще покажет значительный рост.
В Крыму все пляжи полностью очистили от мазута. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов 11 апреля. По его словам, незначительные выбросы нефтепродуктов не повлияют на проведение курортного сезона. Он назвал обстановку по мазуту «спокойной».
В текущем году в Крыму открыты 340 пляжей, на ряде из них идут восстановительные работы, рассказал Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru