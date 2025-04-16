Стоимость золота превысила 3300 долларов за унцию и обновила исторический рекорд

Стоимость золота превысила 3300 долларов за унцию и обновила исторический рекорд, следует из данных торгов.

Утром 16 апреля стоимость золота выросла на 2%. Так, цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 61,22 доллара.

СМИ: Россия вошла в топ-10 стран с самыми большими запасами золота в мире

Мировые цены на золото показали резкое снижение 3 апреля, обрушившись до $3077,2 за тройскую унцию (на 2,81%).

Ранее аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева посоветовала россиянам, которые располагают крупными денежными суммами, рассмотреть возможность хранения средств в золоте, фондах, недвижимости, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:БиржаЦеныЗолото

Горячие новости

Все новости

партнеры