Стоимость золота превысила 3300 долларов за унцию и обновила исторический рекорд
Стоимость золота превысила 3300 долларов за унцию и обновила исторический рекорд, следует из данных торгов.
Утром 16 апреля стоимость золота выросла на 2%. Так, цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 61,22 доллара.
Мировые цены на золото показали резкое снижение 3 апреля, обрушившись до $3077,2 за тройскую унцию (на 2,81%).
Ранее аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева посоветовала россиянам, которые располагают крупными денежными суммами, рассмотреть возможность хранения средств в золоте, фондах, недвижимости, передает «Радиоточка НСН».
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