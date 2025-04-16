Топ-менеджер Lego погиб в Швейцарии
Зампредседателя совета директоров Kirkbi — материнской компании Lego Group — Майкл Халбай погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии. Об этом сообщили в пресс-службе Kirkbi.
Халбая не стало 12 апреля, он погиб из-за несчастного случая. Отмечается, что мужчина упал на трассе во время катания на лыжах, пострадавшего доставили в больницу, там он скончался от внутреннего кровотечения.
Топ-менеджер был близким другом королевской семьи Дании. Королева Мария выразила соболезнования в связи с его гибелью.
Майклу Халбаю было 64 года. Он входил в совет директоров Kirkbi с 2020 года, был заместителем председателя совета с 2022-го.
Ранее в США потерпел крушение вертолет с главой испанского филиала Siemens Агустином Эскобаром, в результате погибли топ-менеджер, его жена и трое детей, а также пилот воздушного судна, пишет 360.ru.
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