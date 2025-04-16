В Индонезии произошло пять новых извержений вулкана Семеру

Пять извержений вулкана Семеру зарегистрировали в провинции Восточная Ява в Индонезии. Об этом пишет агентство Antara.

Отмечается, что столб пепла достиг высоты в 1 тысячу метров над кратером (4 676 м над уровнем моря). Пепел с большой интенсивностью распространяется на север и северо-восток.

Специалисты индонезийского Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф призвали население и туристов быть осторожными, не приближаться в радиусе 3 км к кратеру из-за возможности выбрасывания раскаленных камней вулканом.

Ранее на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный, столб пепла поднялся на 4 км, пишет 360.ru.

