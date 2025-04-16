Фон дер Ляйен заявила, что Запада в привычном понимании больше не существует
Запада в привычном понимании больше не существует после прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Zeit.
«Запада, каким мы его знали, больше не существует», - отметила политик, говоря о возможной лидерской роли Евросоюза в западном мире.
По словам фон дер Ляйен, ей постоянно приходится вести переговоры с главами государств и правительств разных стран. Они просят расширения торговли с ЕС, и здесь идет речь не только об экономических связях, но и «установлении общих правил и предсказуемости». Глава ЕК указала, что Европа «известна своей предсказуемостью и надежностью», которые вновь стали ценными.
Кроме того, фон дер Ляйен рассказала, что выступает за трансатлантическое партнерство и верит в сохранение дружбы между Европой и США.
Ранее глава ЕК призвала Евросоюз достичь высокого уровня военной мобильности к 2030 году, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала готовившего покушение на депутата парламента ЛНР
- Книжные магазины пожаловались в ФАС на демпинг маркетплейсов
- Топ-менеджер Lego погиб в Швейцарии
- РСТ: Россияне бронируют летний отдых в Крыму вдвое чаще, чем год назад
- В Индонезии произошло пять новых извержений вулкана Семеру
- В Тульской и Рязанской областях сбили два украинских беспилотника
- Стоимость золота превысила 3300 долларов за унцию и обновила исторический рекорд
- Фон дер Ляйен заявила, что Запада в привычном понимании больше не существует
- Доля атакованных мошенниками россиян в WhatsApp выросла в 3,5 раза
- Игорь Бутман готов стать индустриальным партнером Вышки и Гнесинки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru