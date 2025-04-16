Фон дер Ляйен заявила, что Запада в привычном понимании больше не существует

Запада в привычном понимании больше не существует после прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Zeit.

«Запада, каким мы его знали, больше не существует», - отметила политик, говоря о возможной лидерской роли Евросоюза в западном мире.

По словам фон дер Ляйен, ей постоянно приходится вести переговоры с главами государств и правительств разных стран. Они просят расширения торговли с ЕС, и здесь идет речь не только об экономических связях, но и «установлении общих правил и предсказуемости». Глава ЕК указала, что Европа «известна своей предсказуемостью и надежностью», которые вновь стали ценными.

Кроме того, фон дер Ляйен рассказала, что выступает за трансатлантическое партнерство и верит в сохранение дружбы между Европой и США.

Ранее глава ЕК призвала Евросоюз достичь высокого уровня военной мобильности к 2030 году, пишет 360.ru.

