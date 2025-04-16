В шахте в Ростовской области спасли двух горняков после обвала породы

Операция по спасению горняков в отрезанном из-за обвала породы забое шахты «Садкинская» в Ростовской области завершилась. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, спасательную операцию успешно завершили в 04:27, в забое шахты в Белокалитвинском районе обнаружили двух работников.

«Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, они уже отправились домой», — написал Слюсарь.

Ранее в подземной горной выработке шахты «Садкинская» был зафиксирован обвал породы. На месте находились около 75 горняков, их подняли на поверхность, пишет Ura.ru. Под завалами оставались два человека.

