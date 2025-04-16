Временные ограничения ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля

Работа аэропортов Нижнего Новгорода и Ярославля временно ограничена. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что такие меры приняли в целях обеспечения безопасности движения гражданских воздушных судов.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL)», — написал пресс-секретарь в Telegram-канале.

Между тем аэропорт Магнитогорска в Челябинской области перешел на летнее расписание. Пассажирам воздушной гавани доступно пять внутренних направлений: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Минеральные Воды, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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