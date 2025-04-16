Доля атакованных мошенниками россиян в WhatsApp выросла в 3,5 раза
Доля атакованных мошенниками россиян в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной) выросла в 3,5 раза в первом квартале 2025 года, пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков «Лаборатории Касперского».
Растет и доля тех, кто стал жертвами обычного телефонного мошенничества, когда злоумышленник обманывает через звонок. Так, в начале 2025 года каждый второй россиянин столкнулся с такой «проверкой».
Специалисты напоминают, что нельзя переходить по ссылкам, которые присылают с незнакомых номеров в мессенджерах или сообщениях. Также нельзя называть коды или другие данные звонящему, даже если он представляется службой банка или полицией.
Ранее мошенники убедили пенсионерку из Москвы продать дом и квартиру, чтобы вложиться в ценные бумаги. Об этом сообщила столичная прокуратура. В результате женщина лишилась 22 миллионов рублей.
Лжеброкер позвонил 75-летней москвичке, представившись сотрудником инвестиционной компании, он предложил ей прибавку к пенсии. Для этого нужно было вложиться в ценные бумаги и играть на бирже. Инвестиционный портфель – 2,5 миллиона рублей. Он гарантировал более чем 5 миллионов рублей дохода за три месяца, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала готовившего покушение на депутата парламента ЛНР
- Книжные магазины пожаловались в ФАС на демпинг маркетплейсов
- Топ-менеджер Lego погиб в Швейцарии
- РСТ: Россияне бронируют летний отдых в Крыму вдвое чаще, чем год назад
- В Индонезии произошло пять новых извержений вулкана Семеру
- В Тульской и Рязанской областях сбили два украинских беспилотника
- Стоимость золота превысила 3300 долларов за унцию и обновила исторический рекорд
- Фон дер Ляйен заявила, что Запада в привычном понимании больше не существует
- Доля атакованных мошенниками россиян в WhatsApp выросла в 3,5 раза
- Игорь Бутман готов стать индустриальным партнером Вышки и Гнесинки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru