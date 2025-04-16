Доля атакованных мошенниками россиян в WhatsApp выросла в 3,5 раза

Специалисты напоминают, что нельзя переходить по ссылкам, которые присылают с незнакомых номеров в мессенджерах или сообщениях. Также нельзя называть коды или другие данные звонящему, даже если он представляется службой банка или полицией.

Ранее мошенники убедили пенсионерку из Москвы продать дом и квартиру, чтобы вложиться в ценные бумаги. Об этом сообщила столичная прокуратура. В результате женщина лишилась 22 миллионов рублей.

Лжеброкер позвонил 75-летней москвичке, представившись сотрудником инвестиционной компании, он предложил ей прибавку к пенсии. Для этого нужно было вложиться в ценные бумаги и играть на бирже. Инвестиционный портфель – 2,5 миллиона рублей. Он гарантировал более чем 5 миллионов рублей дохода за три месяца, передает «Радиоточка НСН».

