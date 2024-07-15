«Нет страха!»: Спасатель призвал россиян тщательней следить за детьми у воды
Больше всего россиян гибнет в пожарных водоемах, а также маленьких прудах и речках, не оборудованных для купания, отметил в эфире НСН Игорь Томчук.
Россиянам нужно тщательней следить за своими детьми у воды, а самим не употреблять спиртные напитки во время купания, заявил заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук в разговоре с НСН.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что на водоемах страны с начала лета погибли 1314 человек, включая 215 детей. По его словам, спасти из воды удалось 358 человек, включая 88 детей. На этом фоне Томчук отметил, что россиянам нужно запомнить ряд важных правил при купании.
«К сожалению, к каждому водоему, в каждом садоводческом товариществе, где есть пожарные пруды, спасателей не поставишь. При этом купание в запрещенных местах не является административных правонарушением. Это решение местных властей определить, в каких местах можно купаться, в каких – нельзя. Все рассчитано на сознание людей. В основном тонут на водоемах, которые разбросаны по всей России: маленькие пруды, речки, пожарные водоемы и так далее. Хотелось бы, чтобы чаще СМИ доводили до людей истину, что детей одних оставлять нельзя. Много детей на воде погибло исключительно по вине родителей. Они не должны детей оставлять ни на секунду. У детей до определенного возраста нет чувства страха. Они не понимают, что могут забежать в воду, а там обрыв и большая глубина», – сказал Томчук.
Он также отметил, что во время купания категорически запрещено употребление спиртных напитков.
«Употреблять спиртные напитки во время купания категорически запрещено. Человеческий организм дает ответ на неправильное поведение: человек выпил, сосуды расширились, разгорячился, ныряет в воду, резкий спазм сосудов и обширный инфаркт. Человек в воде в пьяном виде также теряет координацию, может хлебнуть воды и погибнуть», – добавил собеседник НСН.
В Москве перед началом купального сезона Роспотребнадзор провел лабораторную проверку на водных объектах и представил список допустимых для купания столичных водоемов. Кроме этого, ведомство ежегодно оценивает инфраструктуру пляжей – наличие контейнеров для мусора, спасательных и медицинских пунктов, раздевалок, лежаков, душевых кабин и туалетов, а также санитарное состояние торговых точек, кафе и ресторанов в зонах отдыха.
В Москве можно купаться в Большом городском пруду (Зеленоград, Центральный проспект), озере Черном (Зеленоград, 6-й микрорайон), зоне отдыха «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12), зоне отдыха «Мещерское» (Воскресенская улица, дома 5–31), а также в озере Белое, передает «Радиоточка НСН».
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