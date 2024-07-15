«Нет страха!»: Спасатель призвал россиян тщательней следить за детьми у воды

Россиянам нужно тщательней следить за своими детьми у воды, а самим не употреблять спиртные напитки во время купания, заявил заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук в разговоре с НСН.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что на водоемах страны с начала лета погибли 1314 человек, включая 215 детей. По его словам, спасти из воды удалось 358 человек, включая 88 детей. На этом фоне Томчук отметил, что россиянам нужно запомнить ряд важных правил при купании.