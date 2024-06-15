Девочка утонула в Мещерском пруду в столичном районе Солнцево
В столичном Солнцево утонула 12-летняя девочка, сообщили в прокуратуре Москвы.
По данным ведомства, две девочки пошли купаться в пруду. Одна из них ушла под воду и не смогла самостоятельно выплыть, её подруга обратилась за помощью.
Ребенка вытащили на берег. Прибывшие медики пытались реанимировать пострадавшую, но девочка скончалась.
Ранее государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москва Александр Кажуров сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что водоемы, в которых нельзя купаться, могут быть крайне опасны из-за непроверенного дна и подводных течений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru