СМИ: Охрану школ предложили поручить Росгвардии

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, что большая часть образовательных учреждений в России охраняется сотрудниками пенсионного возраста. Она посчитала, что следить за безопасностью детей должны профессионалы, пишет Газета.ру.

В «Единой России» и ЛДПР согласились с этим предложением. Члены КПРФ обеспокоились, что такое решение может привести к раздуванию штата росгвардейцев.

В Казани 11 мая в школе №175 произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, еще 23 пострадали. При этом известно, что гимназию охраняла вахтерша. Силовики задержали стрелявшего Ильназа Галявиева. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщает ФАН.

