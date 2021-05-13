СМИ: Охрану школ предложили поручить Росгвардии
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложат правительству привлечь Росгвардию к охране школ, сообщили «Известия» со ссылкой на зампреда партии Олега Шеина.
Шеин отметил, что родители школьников не будут платить за охрану школ. Зампред подчеркнул, что безопасность не должна зависеть от уровня доходов. По его словам, систему охраны школ стоит изменить и поручить ее Росгвардии.
Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, что большая часть образовательных учреждений в России охраняется сотрудниками пенсионного возраста. Она посчитала, что следить за безопасностью детей должны профессионалы, пишет Газета.ру.
В «Единой России» и ЛДПР согласились с этим предложением. Члены КПРФ обеспокоились, что такое решение может привести к раздуванию штата росгвардейцев.
В Казани 11 мая в школе №175 произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, еще 23 пострадали. При этом известно, что гимназию охраняла вахтерша. Силовики задержали стрелявшего Ильназа Галявиева. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщает ФАН.
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