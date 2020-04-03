Нет соглашения - нет штрафов для «нарушителей самоизоляции»

Полиция в Москве будет штрафовать людей, которые собираются более чем по двое, даже если они просто общаются у подъезда. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, штраф при этом составит четыре тысячи рублей, затем – по пять тысяч.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заверил, что полиция никого штрафовать не будет. По крайней мере, пока.