Нет соглашения - нет штрафов для «нарушителей самоизоляции»
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН рассказал, когда полиция начнет штрафовать москвичей.
Полиция в Москве будет штрафовать людей, которые собираются более чем по двое, даже если они просто общаются у подъезда. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, штраф при этом составит четыре тысячи рублей, затем – по пять тысяч.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заверил, что полиция никого штрафовать не будет. По крайней мере, пока.
«Если будет заключено соглашение между МВД и мэрией, тогда будут штрафовать. Сотрудники федеральной службы полиции исполняют законы Москвы, только если есть соглашение. А если его не будет, то ничего не будет. Полицейские не будут штрафовать», - пояснил он.
Напомним, ранее Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина.
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