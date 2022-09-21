«Нет смысла скрывать»: Юрист заявил о праве осужденных заключать контракты с ЧВК

Законом не запрещено привлекать осужденных к военным действиям, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором человек, называющий себя представителем ЧВК «Вагнер» и внешне похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, предлагает заключенным одной из колоний вступить в ряды ЧВК и описывает условия работы на нее в обмен на помилование.

«Кто сказал, что это незаконно? Такого запрета нигде нет. Мы понимаем, что должны быть обеспечены определенные условия содержания тем, кто осужден. Нигде не прописано, что у заключенных нет права заключать контракты с частными военными компаниями. Если администрация лишения мест свободы не возражает, если есть юридическая основа, чтобы заключенный знал, что будет после выполнения обязательств, то проблем быть не должно», - отметил Соловьев.

При этом, по его словам, привлекать следует только людей, которые отбывают срок за нетяжкие преступления, а также прописать весь порядок действий в этом случае.