«Нет смысла скрывать»: Юрист заявил о праве осужденных заключать контракты с ЧВК
Иван Соловьев призвал сделать эту процедуру понятной и прозрачной, чтобы ни у кого не возникало дополнительных вопросов.
Законом не запрещено привлекать осужденных к военным действиям, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором человек, называющий себя представителем ЧВК «Вагнер» и внешне похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, предлагает заключенным одной из колоний вступить в ряды ЧВК и описывает условия работы на нее в обмен на помилование.
«Кто сказал, что это незаконно? Такого запрета нигде нет. Мы понимаем, что должны быть обеспечены определенные условия содержания тем, кто осужден. Нигде не прописано, что у заключенных нет права заключать контракты с частными военными компаниями. Если администрация лишения мест свободы не возражает, если есть юридическая основа, чтобы заключенный знал, что будет после выполнения обязательств, то проблем быть не должно», - отметил Соловьев.
При этом, по его словам, привлекать следует только людей, которые отбывают срок за нетяжкие преступления, а также прописать весь порядок действий в этом случае.
«Я не думаю, что здесь могут быть лица, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, например, за убийство. Таким людям никто амнистию не имеет права предложить. Здесь задача сделать эту процедуру максимально прозрачной, если это уже в поле общественного внимания попало, не имеет смысла дальше скрывать. Раз у нас объявлена частичная мобилизация, есть все возможности, чтобы честно об этом рассказать. В любом случае людей сначала нужно обучить и проинструктировать, даже в составе ЧВК. Где гарантия, что он во время поездки не сбежит? Нужно утвердить, как их туда везут, какие этапы, надо все прописывать», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Уголовным наказанием карается наемничество и использование наемников в военных конфликтах. Таким образом, деятельность ЧВК «Вагнер» должна быть проверена прокуратурой на предмет её законности, заявил ранее «Радиоточке НСН» бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков.
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