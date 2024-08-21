«Дешевые аналоги»: Большая часть поддельных автозапчастей приходится на корейские марки

Сегодня нет смысла подделывать автозапчасти из-за появления более доступных по цене аналогов, однако в России все же есть проблемы с контрафактными моторными маслами, заявил НСН вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

В последнее время на российском рынке резко выросло количество поддельных автозапчастей, их доля достигла максимума с 2007 года, а продажей контрафакта по цене оригинала не брезгуют даже крупные площадки, сообщило ранее РИА Новости. С подделками столкнулись уже 37% механиков. Чаще всего они жаловались на горюче-смазочные материалы (54%), фильтры (35%), свечи зажигания (33%), детали подвески и рулевого управления (19%). Казаченко опроверг эти данные и заявил, что контрафактных запчастей для авто стало меньше.