«Дешевые аналоги»: Большая часть поддельных автозапчастей приходится на корейские марки

Контрафакта в России стало меньше благодаря более доступным аналогам, большая часть поддельных автозапчастей приходится на недорогие корейские автомобили, сказал НСН Александр Казаченко.

Сегодня нет смысла подделывать автозапчасти из-за появления более доступных по цене аналогов, однако в России все же есть проблемы с контрафактными моторными маслами, заявил НСН вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

В последнее время на российском рынке резко выросло количество поддельных автозапчастей, их доля достигла максимума с 2007 года, а продажей контрафакта по цене оригинала не брезгуют даже крупные площадки, сообщило ранее РИА Новости. С подделками столкнулись уже 37% механиков. Чаще всего они жаловались на горюче-смазочные материалы (54%), фильтры (35%), свечи зажигания (33%), детали подвески и рулевого управления (19%). Казаченко опроверг эти данные и заявил, что контрафактных запчастей для авто стало меньше.

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«Полагаю, что контрафакта стало, наоборот, меньше, потому что появилось очень много новых брендов, а стоимость запчастей на некоторые позиции низкая. Смысл подделывать дорогие свечи, если можно приобрести менее дорогой аналог, который ничуть не хуже по качеству? Что касается масел, здесь проблемы действительно есть — примерно 50% иностранной продукции проливаются официально по ТУ (техническим условиям). Некая компания приходит, дает технические условия, просит по ним сварить масло и дальше продает его под тем или иным брендом. Основная масса подделок идет на Hyundai, на Kia, на то, что раньше продавалось в больших количествах. Что касается китайских автомобилей, здесь проблем с запчастями нет», — сказал Казаченко.

В заключение Казаченко объяснил, как отличить подделку масла от оригинала.

«Не надо думать, что оригинальная канистра масла Mobil стоит 3500 рублей. Ее цена — 8000-9000 рублей. На всех канистрах находится QR-код. Можно поднести мобильный телефон, после наведения на QR-код он “перебрасывает” на сайт, где указаны завод, номер партии и место продажи. Так можно понять, оригинальная это канистра или нет», — подытожил он.

Ранее Казаченко заявил, что сегодня в России очень мало автосервисов, где могли бы помочь обслужить автомобиль, ввезенный по параллельному импорту.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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