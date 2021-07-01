В Госдуме объяснили, кого и как накажут за фото Гитлера в соцсетях

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» разъяснила, в каких случаях публикации фото Гитлера и других нацистских преступников в соцсетях будут считаться нарушением закона.

В четверг, 1 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику. Такие изображения признаются экстремистскими материалами. Ямпольская выступила соавтором этого закона.