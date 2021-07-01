В Госдуме объяснили, кого и как накажут за фото Гитлера в соцсетях
Запрет на изображения «с одобрением» нацистских преступников будет распространяться на фильмы со спектаклями, футболки и публикации в соцсетях, сказала «Радиоточке НСН» Елена Ямпольская.
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» разъяснила, в каких случаях публикации фото Гитлера и других нацистских преступников в соцсетях будут считаться нарушением закона.
В четверг, 1 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику. Такие изображения признаются экстремистскими материалами. Ямпольская выступила соавтором этого закона.
«Запрещены публикации фотографий Гитлера, при которых совершенно очевидно идет одобрение его деятельности и одобрение идеологии нацизма. Я с трудом представляю себе ситуацию, при которой некий абсолютно нейтральный пользователь соцсети просто так, ни с того ни с сего вдруг вывесит фото Гитлера. Любая публикация происходит в некотором контексте. То же самое касается рекламы в интернете. Например, на прошлой неделе мне попалось объявление «Бюстик Геринга. Статусный подарок». Я хочу понять, это статус «идиот», что ли? Для кого «бюстик Геринга» является статусным подарком? Вот тут, конечно, есть о чем поговорить. Определять грань будет суд, а суд в таких случаях всегда назначает экспертизу», - сказала Ямпольская.
При этом она допустила, что граждан могут привлечь к ответственности за публикацию в соцсетях «нейтральных» фото Гитлера без каких-либо комментариев. То же касается и изображений на футболках.
«Я с трудом представляю себе ситуацию, когда вы утром проснулись, и вам безумно захотелось опубликовать в Instagram фото Гитлера без всякого повода. Естественно, когда человек идет в футболке, а на груди у него портрет Гитлера, если этим заинтересуются правоохранительные органы, а в таких случаях всегда судом будет назначаться экспертиза, то, я думаю, эксперты, скорее всего, решат, что подобное поведение, разумеется, является одобрением деятельности Гитлера и здесь можно усмотреть пропаганду нацизма», - отметила Ямпольская.
По ее словам, нормы закона также будут распространяться на фильмы и спектакли со странными режиссерскими трактовками.
«Норма прописана очень ясно. Если нет пропаганды – значит, нет и преступления, и наказания. Это полностью относится и к художественным фильмам. Если это (фильм или спектакль – прим. НСН) будет выглядеть странно, человек вправе обратиться в правоохранительные органы и попросить проверить то или иное произведение на данную статью закона, и в этом случае понадобится экспертиза», - разъяснила главы комитета Госдумы по культуре.
Как отметила Ямпольская, новые нормы закона позволят избежать казусов, подобных штрафам за свастику на рукаве Штирлица.
«Это та же «зеркальная» норма, которую мы сделали по нацистской символике. Если вы помните, в течение нескольких лет в стране действовала такая норма по запрету нацистской символики и атрибутики, что у нас телеканалы вынуждены были «блюрить» (размывать – прим. НСН) свастику на рукаве у Штирлица. К людям могли прийти и взять штраф по КоАП за то, что они вывесили фотографию родного города времен оккупации. Был даже такой анекдотический, но прискорбный случай, когда за плакат «Кукрыниксов», на котором советский солдат топчет ногами свастику, к людям пришли и сказали, что свастика запрещена. Чтобы не было таких неприятных вещей, в тех случаях, когда нет признаков одобрения нацистской символики и пропаганды нацизма, ее использование было разрешено. Абсолютно такая же норма внесена мною в «Закон об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» в связи с изображениями нацистских преступников. Если нет признаков одобрения, если это историческая публикация, учебник, журнал или газета, если контекст, в котором публикуется данное изображение, не несет в себе пропаганду, тут нет никаких оснований говорить о том, что это должно быть запрещено», - пояснила собеседница «Радиоточки НСН».
При этом она подчеркнула, что за данные правонарушения предусмотрена административная, а не уголовная ответственность.
«Правительство внесло поправки, относящие изображения нацистских преступников к экстремистским материалам. Минюст будет вести перечень экстремистских материалов, туда эти изображения попадут автоматически», - заключила главы комитета Госдумы по культуре.
1 июля президент России также подписал закон, запрещающий отождествлять роли СССР и Германии во Второй мировой войне.
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