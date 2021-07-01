Путин подписал закон, запрещающий демонстрацию изображений нацистов

Ранее была запрещена демонстрация нацистской символики. Теперь запрещается демонстрировать изображение Гитлера и других руководителей Третьего рейха. Их выступления относятся к экстремистским материалам.

Ранее стало известно, что в Челябинской области расследуют уголовное дело, фигурантом которого стал 19-летний молодой человек, разместивший фото нацистского преступника на сайте «Бессмертного полка».



