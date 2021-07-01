Путин подписал закон, запрещающий демонстрацию изображений нацистов

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских преступников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что такие изображения признаны оскорбляющими память о жертвах Великой Отечественной войны.

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Ранее была запрещена демонстрация нацистской символики. Теперь запрещается демонстрировать изображение Гитлера и других руководителей Третьего рейха. Их выступления относятся к экстремистским материалам.

Ранее стало известно, что в Челябинской области расследуют уголовное дело, фигурантом которого стал 19-летний молодой человек, разместивший фото нацистского преступника на сайте «Бессмертного полка».


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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:НацизмЗаконВладимир Путин
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