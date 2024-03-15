«Задача профсоюзов»: Учителя не поддержали идею приравнять их к полицейским
Дмитрий Казаков заявил НСН, что у учителей есть другие инструменты для защиты от «неадекватных родителей».
Приравнивать учителей к полицейским нет необходимости, из этого ничего хорошего не выйдет, нужно развивать профсоюзы и специальные комиссии, заявил в беседе с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков. При этом он подтвердил, что сегодня число конфликтов между участниками образовательного процесса растет.
В Бурятии предложили приравнять учителей к сотрудникам полиции и ввести уголовную ответственность за их оскорбление. С инициативой выступил министр образования республики Валерий Поздняков. Чиновник отметил, что часто «не учеников от учителей надо защищать, а учителей — от учеников». По его словам, вопрос уже прорабатывается с юристами. Казаков эту идею не поддержал.
«Идея очень странная. То, что существуют некоторые проблемы во взаимоотношениях между разными участниками образовательного процесса, это правда. Но такая инициатива странная. Не думаю, что получится что-то хорошее из этого. Мне кажется, что чиновник просто захотел понравиться учителям. Но в этом нет необходимости, нужно искать другие инструменты, а не приравнивать учителей к полицейским», - отметил он.
При этом Казаков призвал развивать уже существующие инструменты защиты – профсоюзы и конфликтные комиссии.
«Очень многое зависит от учителя, от самого человека. Сегодня существуют инструменты для защиты учителя. У нас есть закон о профсоюзах, что позволяет учителям объединяться и защищаться от администрации и неадекватных родителей. В целом между родителями и учителями не должно быть противоречий, так как у них общие интересы, но иногда трудности возникают, да. Но для борьбы с этим нужно развивать конфликтные комиссии, которые иногда не работают и так далее, другие инструменты», - подытожил собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по защите чести, достоинства и репутации педагогических работников в социальных сетях, передает «Радиоточка НСН».
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