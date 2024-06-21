В России усомнились в эффективности американской вакцины против ВИЧ

Преждевременно утверждать, что в США провели успешные клинические испытания первой вакцины против ВИЧ, поскольку официальная статистика пока не представлена, сказал НСН академик Вадим Покровский.


Российские специалисты продолжают работать над вакциной против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), однако пока разработки не доходят до клинических исследований, сообщил в беседе с НСН глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

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Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences провела успешное испытание экспериментальной вакцины против ВИЧ, сообщает Bloomberg. Было установлено, что вакцинация препаратом дважды в год предотвратила 100% случаев ВИЧ среди женщин и девочек-подростков в Африке. По словам Покровского, мир остро нуждается в подобном препарате.

«Пока у меня нет данных по этим исследованиям. Если информация верна – это большое достижение, но пока не увидим официального сообщения о том, сколько человек заразились в группе, которая прививалась, в сравнении с группой, которая получала плацебо, сложно говорить об эффективности вакцины. Подобный препарат чрезвычайно нужен, но все зависит от того, насколько он будет доступен для инфицированного населения. Большое значение будет иметь стоимость препарата и доступность для широких масс населения, которое живет в странах Африки и обладает невысоким доходом», - сообщил он.

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Как добавил собеседник НСН, аналогичные разработки на данный момент ведутся и в России, однако предстоят годы доработок.

«В России все пока на начальной стадии разработки. У нас разрабатывается не больше двух вакцин, но речь не идет о клинических испытаниях на людях, для этого потребуется еще несколько лет. Насколько мне известно, сейчас идут только доклинические испытания на животных», - заключил он.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ в России в 2023 году упала на 4,6% по сравнению с 2022 годом, составив 40 человек на 100 тысяч населения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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