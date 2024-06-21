В России усомнились в эффективности американской вакцины против ВИЧ

Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences провела успешное испытание экспериментальной вакцины против ВИЧ, сообщает Bloomberg. Было установлено, что вакцинация препаратом дважды в год предотвратила 100% случаев ВИЧ среди женщин и девочек-подростков в Африке. По словам Покровского, мир остро нуждается в подобном препарате.

«Пока у меня нет данных по этим исследованиям. Если информация верна – это большое достижение, но пока не увидим официального сообщения о том, сколько человек заразились в группе, которая прививалась, в сравнении с группой, которая получала плацебо, сложно говорить об эффективности вакцины. Подобный препарат чрезвычайно нужен, но все зависит от того, насколько он будет доступен для инфицированного населения. Большое значение будет иметь стоимость препарата и доступность для широких масс населения, которое живет в странах Африки и обладает невысоким доходом», - сообщил он.