Биологи успешно испытали ДНК-вакцину против ВИЧ

Биологи создали усиленные белком PD-1 ДНК-вакцины. Данный белок важен для дифференцировки иммунных клеток. Исследования на мышах продемонстрировали, что такая стратегия дает возможность доставлять антиген дендритным клеткам более эффективно. Клетки презентуют его рецепторам T-клеток, чтобы инициировать иммунный ответ.

Также проводились исследования на макаках-резусах в 2021 году. Их целью была оценка потенциала ДНК-вакцины pRhPD1-p27 с усиленным PD-1 для борьбы с вирусом иммунодефицита обезьян и человека (SHIV). Препарат продемонстрировал устойчивый контроль над уровнем SHIVSF162P3CN. Это было опосредовано сильным CD8+ Т-клеточным ответом. Вирус не обнаруживался в крови вакцинированных животных на протяжении двух лет.

Результаты нового исследования обнаружили расширенный вирусологический контроль без использования антиретровирусной терапии на протяжении свыше шести лет. По мнению ученых, вакцина будет применяться независимо либо в сочетании с иными биомедицинскими вмешательствами против ВИЧ-1 у людей, которые заражены этим вирусом.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что Европа является регионом, в котором наблюдается самая быстрая эпидемия ВИЧ в мире, при этом там доступны все инструменты для борьбы с таким заболеванием.

