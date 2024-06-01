Более половины выявленных в 2023 году случаев ВИЧ зафиксированы в 24 регионах

По информации ведомства, наибольшее число случаев заболеваемости ВИЧ выявлено в некоторых регионах Сибири, Урала и Приволжья.

Также данные Роспотребнадзора демонстрируют, что заболеваемость ВИЧ в России в 2023 году составила 40,04 на 100 тысяч населения.

Ранее глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с НСН рассказал, что дефицит препаратов для пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА России связан с проблемами в закупках лекарств, передает «Радиоточка НСН».

