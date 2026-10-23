Ко Дню народного единства запустили всероссийский флешмоб #ПирогНаЧетвертое

К акции могут присоединиться семьи, школы, компании, кафе, пекарни, общественные организации и регионы. Организаторы предлагают проводить фестивали, мастер-классы, конкурсы и совместные чаепития. Фото и видео с мероприятий можно публиковать в соцсетях с хештегом #ПирогНаЧетвертое.

Инициативу придумали в 2025 году выпускники «Мастерской новых медиа» из разных регионов. По данным организаторов, публикации об акции собрали более 10 миллионов просмотров. Московские повара испекли 240 пирогов с капустой и картофелем и передали их бойцам в приграничье Курской области. К инициативе также присоединились военные повара, сети пироговых, блогеры и СМИ.

В 2026 году акция получила V Национальную премию интернет-контента Института развития интернета в номинации «Социальная интернет-акция». Ее второй сезон проходит в Год единства народов России.

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