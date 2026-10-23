Ко Дню народного единства запустили всероссийский флешмоб #ПирогНаЧетвертое
Жителей России пригласили отметить День народного единства за общим столом и присоединиться к федеральной акции #ПирогНаЧетвертое. Ее участникам предлагают 4 ноября испечь или купить пирог, угостить близких либо передать выпечку тем, кому требуется помощь. Об этом сообщила пресс-служба «Мастерской новых медиа».
К акции могут присоединиться семьи, школы, компании, кафе, пекарни, общественные организации и регионы. Организаторы предлагают проводить фестивали, мастер-классы, конкурсы и совместные чаепития. Фото и видео с мероприятий можно публиковать в соцсетях с хештегом #ПирогНаЧетвертое.
Инициативу придумали в 2025 году выпускники «Мастерской новых медиа» из разных регионов. По данным организаторов, публикации об акции собрали более 10 миллионов просмотров. Московские повара испекли 240 пирогов с капустой и картофелем и передали их бойцам в приграничье Курской области. К инициативе также присоединились военные повара, сети пироговых, блогеры и СМИ.
В 2026 году акция получила V Национальную премию интернет-контента Института развития интернета в номинации «Социальная интернет-акция». Ее второй сезон проходит в Год единства народов России.
Ранее НСН рассказывала, как в Хабаровске решили на Пасху решили испечь кулич весом более трех тонн.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Кремле подтвердили согласование сроков прекращения огня в Алешках
- Телеграм: Очередной Уиткофф, погромы в Европе, угрозы ИИ
- В Госдуме призвали поднять налог до 45% для доходов свыше 50 млн рублей
- Верят и получают: Почему быть оптимистом полезно для здоровья
- Повторят за «Клиникой»: Для кого на ТВ возвращают «Интернов»
- Ходорковский первым попал в реестр лиц, уклоняющихся от наказания за рубежом
- Россиян призвали не делать крупных покупок до конца 2026 года
- Отчислят из школы? Как будут работать оценки за поведение
- Минюст признал иноагентом журналиста Максима Курникова
- Набиуллина заявила, что льготная ипотека в России должна быть ограничена