МФО предлагают россиянам вместе с займами расклады таро и гороскопы
При оформлении микрозаймов МФО предлагают гражданам нестандартные дополнительные услуги, сообщают «Известия».
Россиянам могут навязывать расклады Таро, гороскопы, подбор аналогов лекарств и даже сервисы расшифровки сновидений. Как заявил финомбудсмен Юрий Воронин, еще чаще навязывают страховки и услуги по снижению долговой нагрузки.
В Банке РОссии фиксируют рост жалоб из-за сопутствующих продуктов в микрофинансовых организациях на 20%. Это происходит на фоне снижения прибыли МФО из-за усиления давления со стороны регулятора.
Представители МФО заявили, что раскрывают клиентам всю необходимую информацию о дополнительных продуктах. Все услуги добровольны, а число жалоб на навязывание в последние годы снижается.
Ранее стало известно, что около 2,2 млн клиентов микрофинансовых организаций в России могут перейти к нелегальным кредиторам из-за обязательной биометрической идентификации для онлайн-займов, которая станет обязательной с 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
