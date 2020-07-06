Нескучная: Вильфанд рассказал о погоде на этой неделе

«Температура воздуха в первой половине дня 9 июля будет высокая порядка +26… +28 градусов, но к концу дня уже будет облачная погода, прогнозируется дождь. Самое главное, что температура быстро и очень сильно понизится - ночью в диапазоне +10… +12 градусов, а днем от +15 до +20 градусов Цельсия. По сравнению с нынешними +30 градусами, это заметное понижение температуры. Причиной тому северные воздушные массы. Поэтому 9 и 10 июля у нас будет передышка от жаркой погоды, а в выходные температура опять будет повышаться, но до умеренных значений около +21… +25 градусов Цельсия», - пояснил эксперт в эфире НСН.

По его словам, это «характерные и нормальные температуры» для московской погоды этого периода.

«Погода ожидается нескучная», - заключил собеседник.

Ранее НСН сообщала, что июль считается месяцем с наибольшим числом опасных погодных явлений. Этот же месяц, а также август, по словам синоптика, самые дождливые в европейской части России.

