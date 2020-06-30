Гидрометцентр рассказал о теплом июле в России

Июль на большей части территории России будет теплым. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции.

Он уточнил, что теплее обычного будет июль в европейской части страны. Около нормы - в восточных регионах и Поволжье.

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«Огромная территория Западной Сибири, Красноярского края, Якутии - там тоже [температура] выше нормы. В общем-то, если анализировать этот прогноз, можно говорить о том, что июль будет теплым практически повсеместно», - отметил специалист Гидрометцентра.

Ранее климатологи сообщили, что популяция бобров в Арктике за последние годы значительно увеличилась. Они отметили, что произошло это из-за таяния вечной мерзлоты. По мнению специалистов, это создало комфортные условия для жизни и миграции животных в этот холодный регион.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:Гидрометцентр России
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