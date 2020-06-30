Гидрометцентр рассказал о теплом июле в России

«Огромная территория Западной Сибири, Красноярского края, Якутии - там тоже [температура] выше нормы. В общем-то, если анализировать этот прогноз, можно говорить о том, что июль будет теплым практически повсеместно», - отметил специалист Гидрометцентра.

Ранее климатологи сообщили, что популяция бобров в Арктике за последние годы значительно увеличилась. Они отметили, что произошло это из-за таяния вечной мерзлоты. По мнению специалистов, это создало комфортные условия для жизни и миграции животных в этот холодный регион.



