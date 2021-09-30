Несколько сел Бурятии остались без еды и лекарств
Несколько населенных пунктов Бурятии остались без медицинской помощи и продуктов, сообщает телеканал «360».
Добраться до сел можно только с помощью самолета, но все полеты отменены до октября. Ситуация повторяется не первый год. L-410 потерпел крушение под Иркутском 12 сентября у села Казачинского. Из 16 человек погибли пилот и трое пассажиров. Разбившийся самолет почти на месяц оставил без провизии и медикаментов жителей Бурятии.
Транспортное сообщение с отдаленными селами — Уакит, Варваринский, Усть-Джилинда — осуществляется только по зимней дороге. С мая по ноябрь осуществляется авиасообщение.
После крушения в авиакомпании, которой принадлежал самолет, прошли проверки. Как оказалось, у обслуживающего персонала просрочены допуск к лайнерам и полетам. Сейчас проводится обучение, после которого полеты возобновятся. Как ожидается, это произойдет не раньше 10 октября.
В настоящее время в магазинах пустуют прилавки, а пенсионеры остались без выплат — пенсию также привозят самолетом. Хуже всего дело обстоит с медицинской помощью. Люди не могут рассчитывать на помощь медиков, как при родах, так и при переломах.
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