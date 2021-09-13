Следственный комитет назвал основные версии крушения L-410 в Иркутской области

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко озвучила основные версии крушения самолета L-410 неподалеку от села Казачинское Иркутской области. По данным СК, причиной катастрофы могли стать ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники. Она отметила, что рассследование по данному делу продолжается.

Виноват автопилот или туман? L-410 продолжил тенденцию с крушением самолетов

Самолет L-410 потерпел крушение накануне. По последним данным, в результате инцидента четыре человека погибли, 12 пострадали.

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