Несколько человек в Германии заразились COVID-19, несмотря на вакцинацию

В администрации Хагена пояснили, что иммунитет к COVID-19 полностью сформирован только через 7-10 дней после первой инъекции, тогда как данная вакцина является двухфазовой. Представитель администрации подчеркнула, что заражение произошло именно в тот период, когда вторая доза еще не была введена.

Масштабная кампания по вакцинации началась в Германии 27 декабря. В течение 2021 года власти страны планируют получить еще 130 млн доз препарата от BioNTec - Pfizer, а также американской компании Modernа.

