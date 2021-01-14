Несколько человек в Германии заразились COVID-19, несмотря на вакцинацию

Несколько человек в городе Хаген федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия в Германии заразились COVID-19 после вакцинации препаратом от BioNTech - Pfizer. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

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В администрации Хагена пояснили, что иммунитет к COVID-19 полностью сформирован только через 7-10 дней после первой инъекции, тогда как данная вакцина является двухфазовой. Представитель администрации подчеркнула, что заражение произошло именно в тот период, когда вторая доза еще не была введена.

Масштабная кампания по вакцинации началась в Германии 27 декабря. В течение 2021 года власти страны планируют получить еще 130 млн доз препарата от BioNTec - Pfizer, а также американской компании Modernа.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ПрививкаГерманияВакцинация
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