Несколько человек в Германии заразились COVID-19, несмотря на вакцинацию
Несколько человек в городе Хаген федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия в Германии заразились COVID-19 после вакцинации препаратом от BioNTech - Pfizer. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
В администрации Хагена пояснили, что иммунитет к COVID-19 полностью сформирован только через 7-10 дней после первой инъекции, тогда как данная вакцина является двухфазовой. Представитель администрации подчеркнула, что заражение произошло именно в тот период, когда вторая доза еще не была введена.
Масштабная кампания по вакцинации началась в Германии 27 декабря. В течение 2021 года власти страны планируют получить еще 130 млн доз препарата от BioNTec - Pfizer, а также американской компании Modernа.
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