Несколько банков сообщили о списании кредитов пострадавших в «Крокусе»

Совкомбанк, Хоум банк, Банк Уралсиб, Альфа-банк, ВТБ, Тинькофф банк и банк «ДОМ. РФ» заявили, что спишут кредиты пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Общая сумма ущерба «Крокусу» может достигать 11,4 млрд рублей

Также урегулировать вопрос с кредитами погибших и пострадавших при теракте пообещал Сбербанк.

«Спишем все долги по кредитам пострадавшим в Крокус Сити Холле. Все формальности, связанные со списанием, также возьмем на себя. Как будут опубликованы необходимые списки — мы сами подготовим все документы, спишем долги и свяжемся с клиентами», – сообщили в «Тинькофф банке».

Теракт произошел вечером пятницы, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших возросло до 133.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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