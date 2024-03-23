Несколько банков сообщили о списании кредитов пострадавших в «Крокусе»

Также урегулировать вопрос с кредитами погибших и пострадавших при теракте пообещал Сбербанк.

«Спишем все долги по кредитам пострадавшим в Крокус Сити Холле. Все формальности, связанные со списанием, также возьмем на себя. Как будут опубликованы необходимые списки — мы сами подготовим все документы, спишем долги и свяжемся с клиентами», – сообщили в «Тинькофф банке».

Теракт произошел вечером пятницы, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших возросло до 133.

