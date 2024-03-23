Общая сумма ущерба «Крокусу» может достигать 11,4 млрд рублей
Общая сумма ущерба выгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холла» может оцениваться в 9,5-11,4 миллиарда рублей, заявил РИА Недвижимость вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян.
МЧС России в свою очередь на сайте опубликовало предварительный список погибших из-за теракта в Красногорске.
Ранее Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram назвал отравление продуктами горения наряду с огнестрельными ранами причинами гибели людей в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru