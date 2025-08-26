Нарушения выявлены после массового отравления детей на турбазе в Дагестане

Инцидент произошёл на базе отдыха «Рубас». С симптомами кишечной инфекции были госпитализированы 20 человек, в том числе 17 детей.

В ведомстве указали, что на турбазе выявлены антисанитарное состояние пищеблока, отсутствие разделения произведственных процессов, сопроводительных документов на пищевую продукцию и медкнижек у персонала.

При этом отмечается, что 23 августа группу детей отвезли на экскурсию на турбазу «Остров Рафт» в Шамильском районе Дагестана, на пищеблоке которой также выявлено отсутствие необходимого технологического режима приготовления блюд.

Ранее Следственный комитет по факту отравления на турбазе в Дагестане возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает RT.

