Нарушения выявлены после массового отравления детей на турбазе в Дагестане
Роспотребнадзор выявил грубые санитарные нарушения в пищеблоке турбазы в Дербентском районе Дагестана, где отравились отдыхающие. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.
Инцидент произошёл на базе отдыха «Рубас». С симптомами кишечной инфекции были госпитализированы 20 человек, в том числе 17 детей.
В ведомстве указали, что на турбазе выявлены антисанитарное состояние пищеблока, отсутствие разделения произведственных процессов, сопроводительных документов на пищевую продукцию и медкнижек у персонала.
При этом отмечается, что 23 августа группу детей отвезли на экскурсию на турбазу «Остров Рафт» в Шамильском районе Дагестана, на пищеблоке которой также выявлено отсутствие необходимого технологического режима приготовления блюд.
Ранее Следственный комитет по факту отравления на турбазе в Дагестане возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Авиаэксперт назвал главную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
- Популярность России в арабских странах объяснили деловыми поездками
- Нарушения выявлены после массового отравления детей на турбазе в Дагестане
- «Алиса», «Кипелов» и «Пилот» сыграют на фестивале «ДК Горбунова — Легенда русского рока»
- Минздрав предложил сделать все бюджетные места медобразования целевыми
- «Зачем эти пугалки?»: Онищенко обрушился на статьи о свином и гонконгском гриппе
- В отрасли назвали необходимое число самолетов для российского рынка
- Названы самые высокооплачиваемые массовые профессии в России
- Кравцов заявил о готовности системы образования к учебному году
- «Народ её не любит»: Мерц «продавит» Урсулу фон дер Ляйен в президенты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru