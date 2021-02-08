Несбыточная мечта о 50 миллионах

Накопления от 20 до 50 миллионов рублей хотели бы иметь к моменту завершения трудовой карьеры 27 процентов россиян. Еще 22 процента готовы провести заслуженный отдых с капиталом от 5 до 10 миллионов рублей. Такие данные были получены по итогам опроса Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и «Рамблера». По выходе на пенсию эти сбережения респонденты хотели бы тратить на путешествия, содержание жилья и получение качественной медицинской помощи.

Сделать большие пенсии для всех пенсионеров в одночасье пока невозможно, но руководство страны старается подходить к этому поэтапно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, этому препятствуют «негативные периоды, такие черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся». Песков уточнил, что под черными полосами он имеет в виду мировые экономические кризисы, вызванные глобальными проблемами, как, например, нынешняя пандемия.

Ожидания 50-миллионных накоплений на старость рассматривать всерьез не стоит: это только для тех, кто за 50 лет трудового стажа откладывал на старость по миллиону в год, заметил в эфире НСН первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Он задался вопросом, как при средней зарплате от 45 до 50 тысяч рублей возьмутся 50 миллионов?

С другой стороны, Рязанский уверен, что людей совсем без накоплений очень мало. У всех есть либо сбережения в банке, либо собственность, «которую можно продать в случае денежных затруднений», полагает сенатор.

Вместе с тем, всем должно быть доступно право накоплений любым законным способом, сохранность которых должно обеспечить государство, указал Рязанский.

Одним из таких способов, о которых говорил зампред сенатского комитета по социальной политике, должна была стать накопительная пенсия. Однако, как уже писала НСН, еще в 2014 году власть была вынуждена принять решение о заморозке накопительной части пенсий, направив отчисления на нее в размере 6% от зарплаты на выплаты нынешним пенсионерам. И мораторий ежегодно продлевается.

Признать провал пенсионной реформы призвал правительство в ноябре минувшего года лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, нынешняя система «отнимает у большинства россиян 22% доходов, но всё равно не может обеспечить достойных пенсий».

«Средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на который, на самом деле, невозможно прожить. С накопительными пенсиями всё ещё хуже: в 2022 году их средний размер не превысит 1300 рублей», – говорилось в заявлении Миронова.

А вы говорите 50 миллионов на безбедную старость…

