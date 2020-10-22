Пенсионный морозильник. Копить на старость предложат добровольно
Заморозку накопительной части пенсии продлили еще на год. И уже изобретают ей замену
Законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии приняла в четверг Госдума в первом чтении. Мораторий будет продлён до конца 2023 года. Накопительная часть пенсии заморожена в России с 2014 года. Отчисления в размере 6% от зарплаты с этого времени идут на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма действовала до 2021 года, а в прошлом году президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии и в 2022-м.
Дело идет к полной отмене накопительной части пенсии – такое предположение выдвинул в эфире НСН член комитета Совфеда РФ по социальной политике Сергей Леонов.
«Народ, конечно, реагирует негативно, и средства накопительной части пенсии народ считает своими, и хотели бы видеть их в своих кошельках, а не в бюджете, например, Пенсионного фонда. Поэтому всё чаще раздаются призывы раздать эти деньги и перестать людям морочить голову. Думаю, что всё к этому и идет».
На преждевременный характер таких разговоров указал министр финансов России. Отменять накопительную часть пенсии имеет смысл после создания системы добровольных пенсионных накоплений, - заявил Антон Силуанов. По его словам, «людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов».
Сегодня же выяснилось, что Минфин подготовил законопроект об исключительно добровольной системе накопительных пенсий. Об этом в четверг сообщил замглавы ведомства Антон Дроздов, представляя в нижней палате законопроект о продлении заморозки накопительных пенсий. «Законопроект находится в настоящее время на межведомственном согласовании. И мы надеемся, что в следующем году мы его представим», - сказал Дроздов. Почему вновь изобретаемая система добровольных накоплений окажется более жизнеспособной, чем ныне замороженная, и почему ее не может постичь та же участь, ни замминистра финансов, ни его начальник не пояснили.
Для тех, кто умеет копить, государство становится лишним. Его помощь нужна как раз тем, кто копить на старость не умеет или не может. Для них-то государство и должно стать аккумулятором пенсий и гарантированно эти пенсии выплачивать. В России же с 1990 года – момента создания Пенсионного фонда РФ – реформа деятельности пенсионной системы практически не прекращалась. Что, впрочем, даже близко не уравняло уровень жизни российских пенсионеров с возможностями их сверстников в развитых странах. Зато расходы на обеспечение деятельности ПФР и его территориальных органов, как следует из открытых данных на сайте ведомства, в текущем году составят 111 миллиардов 542 миллиона 780 тысяч рублей.
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