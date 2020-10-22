Пенсионный морозильник. Копить на старость предложат добровольно

Законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии приняла в четверг Госдума в первом чтении. Мораторий будет продлён до конца 2023 года. Накопительная часть пенсии заморожена в России с 2014 года. Отчисления в размере 6% от зарплаты с этого времени идут на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма действовала до 2021 года, а в прошлом году президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии и в 2022-м.

Дело идет к полной отмене накопительной части пенсии – такое предположение выдвинул в эфире НСН член комитета Совфеда РФ по социальной политике Сергей Леонов.

«Народ, конечно, реагирует негативно, и средства накопительной части пенсии народ считает своими, и хотели бы видеть их в своих кошельках, а не в бюджете, например, Пенсионного фонда. Поэтому всё чаще раздаются призывы раздать эти деньги и перестать людям морочить голову. Думаю, что всё к этому и идет».

На преждевременный характер таких разговоров указал министр финансов России. Отменять накопительную часть пенсии имеет смысл после создания системы добровольных пенсионных накоплений, - заявил Антон Силуанов. По его словам, «людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов».