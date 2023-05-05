Клименко назвал нереальной идею блокировки отдельных Telegram-каналов
Без полного ограничения приложения технически воплотить в жизнь идею главы СПЧ невозможно, рассказал НСН Герман Клименко.
При регулировке Telegram нужно начинать с взаимоотношений государства и корпорации, на сегодняшний день блокировка отдельных каналов приложения нереальна. Об этом в разговоре с НСН заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал проанализировать работу в Telegram и при необходимости ввести для него регулирование.
«Регулировать надо то, что можно отрегулировать. Каналы Telegram можно контролировать только в том случае, если бы мы имели хоть какие-то возможности для этого. Приложение не выполняет ни одного из законов, принятых Госдумой. Мы об этом не очень говорим, потому что Telegram используется точно так же, как СМИ, и для разных «игр» внутри государства. Он совершенно не подлежит регулировке. Конечно, каналы попадают под определение СМИ, но мы не можем регулировать приложение, и не можем отдельно «выцепить» конкретное СМИ», - сказал Клименко.
Сегодня можно лишь заблокировать приложение на территории страны, а также вычислить администраторов отдельных Telegram-каналов, отметил он.
«Технически эта идея нереальна. Без блокировки Telegram ничего не выйдет. Нельзя заблокировать отдельный канал. Да, можно вычислить администраторов, которые живут на территории России, но если они живут за пределами страны, то повлиять на это невозможно», - добавил собеседник.
Ранее власти Бразилии приняли решение приостановить работу мессенджера Telegram, сообщает канал «Радиоточка НСН».
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