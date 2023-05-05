Клименко назвал нереальной идею блокировки отдельных Telegram-каналов

При регулировке Telegram нужно начинать с взаимоотношений государства и корпорации, на сегодняшний день блокировка отдельных каналов приложения нереальна. Об этом в разговоре с НСН заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.

Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал проанализировать работу в Telegram и при необходимости ввести для него регулирование.