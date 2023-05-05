Глава СПЧ предложил регулировать Telegram-каналы
Для Telegram-каналов необходимо разработать нормы регулирования по аналогии со СМИ, заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев, передает ТАСС.
Он отметил, что необходимо проанализировать, сколько нарушений происходит в этой сфере и принять осмысленное решение. По его словам, сейчас Telegram-каналы работают по принципу традиционных медиа.
Ранее глава СПЧ уже предлагал закрыть «Википедию», которая искажает исторические факты. Однако одновременно с этим он призвал создать альтернативный ресурс. Создать российский аналог «Википедии» предложили сенаторы Совета Федерации в мае этого года. Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова тогда отмечала, что целью является запуск правдивой альтернативной платформы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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