Глава СПЧ предложил регулировать Telegram-каналы

Для Telegram-каналов необходимо разработать нормы регулирования по аналогии со СМИ, заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев, передает ТАСС.

Он отметил, что необходимо проанализировать, сколько нарушений происходит в этой сфере и принять осмысленное решение. По его словам, сейчас Telegram-каналы работают по принципу традиционных медиа.

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Ранее глава СПЧ уже предлагал закрыть «Википедию», которая искажает исторические факты. Однако одновременно с этим он призвал создать альтернативный ресурс. Создать российский аналог «Википедии» предложили сенаторы Совета Федерации в мае этого года. Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова тогда отмечала, что целью является запуск правдивой альтернативной платформы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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