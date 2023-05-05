Глава СПЧ предложил регулировать Telegram-каналы

Для Telegram-каналов необходимо разработать нормы регулирования по аналогии со СМИ, заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев, передает ТАСС.

Он отметил, что необходимо проанализировать, сколько нарушений происходит в этой сфере и принять осмысленное решение. По его словам, сейчас Telegram-каналы работают по принципу традиционных медиа.