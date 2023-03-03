«Зрелые ребята!»: В Госдуме заявили, что осенью будут призывать мужчин до 30 лет

Законопроект о повышении призывного возраста скоро будет принят, уже этой осенью будут призывать в армию граждан с 21 года до 30 лет, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН.

Накануне глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев сообщил, что проект закона о повышении призывного возраста в России планируется внести в нижнюю палату парламента весной. По его словам, если его успеют принять до летних каникул, осенью он уже может вступить в силу. Юрий Швыткин отметил, что принятие законопроекта будет правильным решением.