«Зрелые ребята!»: В Госдуме заявили, что осенью будут призывать мужчин до 30 лет
Мужчины, которым исполнился 21 год, являются более зрелыми, чем 18-летние ребята, а также имеют необходимый жизненный опыт, отметил в эфире НСН Юрий Швыткин.
Законопроект о повышении призывного возраста скоро будет принят, уже этой осенью будут призывать в армию граждан с 21 года до 30 лет, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН.
Накануне глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев сообщил, что проект закона о повышении призывного возраста в России планируется внести в нижнюю палату парламента весной. По его словам, если его успеют принять до летних каникул, осенью он уже может вступить в силу. Юрий Швыткин отметил, что принятие законопроекта будет правильным решением.
«Переходный период будет. Вопрос в том, что в этом году будет уже принят данный законопроект. Возраст будет повышен. Еще раз хочу подчеркнуть, что это абсолютно правильное решение. Думаю, все это пойдет уже с осеннего призыва. Это более зрелые ребята, им будет не до драк. Они имеют жизненный опыт и так далее, им не до детского баловства, как неуставщина», - сказал Швыткин.
При этом он затруднился уточнить, будут ли одновременно в рамках переходного периода призывать и 18-летних, и 30-летних.
Ранее, 21 декабря прошлого года, министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны сообщил, что при комплектовании вооруженных сил необходимо поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года. Предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска, предлагается повысить до 30 лет.
Позднее, 12 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что концептуально президент РФ Владимир Путин поддерживает идею повышения призывного возраста, отмечает НСН.
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