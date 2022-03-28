На Киевском шоссе в Москве произошло несколько ДТП с 19 авто

В Москве на Киевском шоссе произошло сразу семь ДТП с участием 19 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал столичной госавтоинспекции.

Блогера Била приговорили к реальному сроку за ДТП

Отмечается, что аварии произошли на участке от 33 до 30 километра дороги в сторону центра. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ведомстве отметили, что сейчас сотрудники оформляют ДТП, а поврежденные автомобили перемещены в безопасные места.

По сообщениям источника, ограничений в движении транспорта нет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: vk.com/saratov.life
ТЕГИ:АвтомобилиАварияГИБДДМоскваДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры