На Киевском шоссе в Москве произошло несколько ДТП с 19 авто
28 марта 202216:33
В Москве на Киевском шоссе произошло сразу семь ДТП с участием 19 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал столичной госавтоинспекции.
Отмечается, что аварии произошли на участке от 33 до 30 километра дороги в сторону центра. По предварительным данным, пострадавших нет.
В ведомстве отметили, что сейчас сотрудники оформляют ДТП, а поврежденные автомобили перемещены в безопасные места.
По сообщениям источника, ограничений в движении транспорта нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru