На Киевском шоссе в Москве произошло несколько ДТП с 19 авто

Отмечается, что аварии произошли на участке от 33 до 30 километра дороги в сторону центра. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ведомстве отметили, что сейчас сотрудники оформляют ДТП, а поврежденные автомобили перемещены в безопасные места.

По сообщениям источника, ограничений в движении транспорта нет.