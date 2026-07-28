Отмечается, что также Брюссель требует от Еревана разорвать гуманитарные связи с Москвой и подавить внутренних оппонентов такого курса.

В СВР указали что Европа намерена продолжать убеждать Армению в своей поддержке. А отсутствие конкретной помощи европейцы будут объяснять тем, что процесс присоединения к ЕС зависит от самой республики и её успехов на пути евроинтеграции.

Кроме того, в ведомстве добавили, что поощрять курс ЕС планирует обещаниями либерализации визового режима, а также перспективой превратить Армению в «процветающий перекрёсток мира».

Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян заявил «Радиоточке НСН», что в Армении доминируют провластные и западные СМИ, поэтому в итоге 60% граждан республики на референдуме выберут европейский путь.

