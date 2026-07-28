СВР: ЕС требует от Армении сократить присутствие в стране российского бизнеса
Европейский союз требует от властей Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщает RT.
Отмечается, что также Брюссель требует от Еревана разорвать гуманитарные связи с Москвой и подавить внутренних оппонентов такого курса.
В СВР указали что Европа намерена продолжать убеждать Армению в своей поддержке. А отсутствие конкретной помощи европейцы будут объяснять тем, что процесс присоединения к ЕС зависит от самой республики и её успехов на пути евроинтеграции.
Кроме того, в ведомстве добавили, что поощрять курс ЕС планирует обещаниями либерализации визового режима, а также перспективой превратить Армению в «процветающий перекрёсток мира».
Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян заявил «Радиоточке НСН», что в Армении доминируют провластные и западные СМИ, поэтому в итоге 60% граждан республики на референдуме выберут европейский путь.
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