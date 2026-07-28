Песков заявил, что никаких решений о поддержке Wildberries пока не принималось

Он отметил, что пока никаких конкретных решений о поддержке компании не принималось.

Представитель Кремля также указал, что Wildberries «беспрецедентно заявила о решении помощь оказывать селлерам и тем, кто имел свои товары на складах», добавив, что «де-юре такого обязательства у компании не было».

«Это, конечно, заслуживает очень высокой оценки»,- сказал он.

Ранее маркетплейс Wildberries начал проводить первые выплаты продавцам после атак украинских беспилотников на свои логистические объекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

