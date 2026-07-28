Песков заявил, что никаких решений о поддержке Wildberries пока не принималось
Российские власти держат на контроле вопрос помощи маркетплейсу Wildberries после атак дронов. Как пишут «Известия», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что пока никаких конкретных решений о поддержке компании не принималось.
Представитель Кремля также указал, что Wildberries «беспрецедентно заявила о решении помощь оказывать селлерам и тем, кто имел свои товары на складах», добавив, что «де-юре такого обязательства у компании не было».
«Это, конечно, заслуживает очень высокой оценки»,- сказал он.
Ранее маркетплейс Wildberries начал проводить первые выплаты продавцам после атак украинских беспилотников на свои логистические объекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков заявил, что никаких решений о поддержке Wildberries пока не принималось
- Песков: США не отказывались от урегулирования на Украине
- Песков заявил о необходимости уничтожения угрозы со стороны киевского режима
- Мизерные цифры: Автомобилисты высмеяли высокий спрос на электрокары
- Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции по футболу
- Польша заявила об отсутствии территориальных претензий к Украине
- Под дудку Трампа? Разоружение ХАМАС для мира с Израилем назвали фейковым
- В Видном десять человек пострадали в ДТП с маршруткой
- Россиянам рассказали, что необходимо сделать при продаже гаджетов
- Пакет подписок: Рынок онлайн-кинотеатров сравнили с кабельным ТВ