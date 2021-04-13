Китай выступил против сброса воды с «Фукусимы-1»
Китайские власти призвали Японию пересмотреть решение об утилизации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.
Там выступили против сброса воды в океан без проведения всесторонних консультаций и достижения договоренностей со всеми заинтересованными странами и МАГАТЭ. «Как близкий сосед Японии и заинтересованная сторона, Китай выражает серьезную обеспокоенность по этому поводу», - говорится в заявлении МИД.
В сообщении отмечается, что океан - общее достояние человечества, а вопрос сброса воды - это не только внутренняя проблема Японии.
Как сообщалось, сброс произойдет после тщательной очистки воды. Она была использована для охлаждения реакторов. В настоящее время вода хранится в резервуарах на АЭС.
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