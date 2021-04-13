Китай выступил против сброса воды с «Фукусимы-1»

Там выступили против сброса воды в океан без проведения всесторонних консультаций и достижения договоренностей со всеми заинтересованными странами и МАГАТЭ. «Как близкий сосед Японии и заинтересованная сторона, Китай выражает серьезную обеспокоенность по этому поводу», - говорится в заявлении МИД.

В сообщении отмечается, что океан - общее достояние человечества, а вопрос сброса воды - это не только внутренняя проблема Японии.

Как сообщалось, сброс произойдет после тщательной очистки воды. Она была использована для охлаждения реакторов. В настоящее время вода хранится в резервуарах на АЭС.

