Непривитых сотрудников Сбербанка отстранят от работы с клиентами
6 декабря 202113:34
С 2022 года «Сбербанк» будет допускать к работе с клиентами только привитых от COVID-19 сотрудников. Об этом рассказал председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф.
Отмечается, что непривитые сотрудники будут отстранятся от работы с посетителями.
Ранее Греф заявил о необходимости создать систему образования, которая будет готовить «гибкого» человека с «мягкими» навыками.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru