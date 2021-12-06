Непривитых сотрудников Сбербанка отстранят от работы с клиентами

С 2022 года «Сбербанк» будет допускать к работе с клиентами только привитых от COVID-19 сотрудников. Об этом рассказал председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф.

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Отмечается, что непривитые сотрудники будут отстранятся от работы с посетителями.

Ранее Греф заявил о необходимости создать систему образования, которая будет готовить «гибкого» человека с «мягкими» навыками.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:РаботаВакцинацияКоронавирусСбербанк
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