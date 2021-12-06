В Испании признали законным увольнение женщины за неявку на работу из-за пандемии
В Испании признали законным увольнение с работы за неявку в эпидемию без уважительной причины, сообщает агентство Efe.
Ранее пятая палата по социальным вопросам Высшего суда города Мадрид приняла решение в пользу работодателя, который уволил сотрудницу за неявку на работу в течение трех дней в марте-апреле 2020 года. При этом, по словам женщины, она не появлялась в компании, потому что боялась заразиться сама и заразить своих родителей. Испанка подала апелляцию, но в июне 2021 года суд ее отклонил.
23 марта 2020 года сотрудница одной из испанских компаний направила начальству по электронной почте письмо, в котором сообщила, что не сможет прийти 25 марта на свое дежурство. Работодатель попросил ее явиться на службу, но женщина проигнорировала требование. Ситуация повторилась дважды. Испанка аргументировала свои действия тем, что должна заботиться о родителях. В последний раз она заявила, что находится на больничном из-за приступа паники.
Судом было признано, что во время первой волны пандемии работодателями были приняты все необходимые санитарные меры: подчиненные были обеспечены масками и санитайзерами. Отмечается, что сотрудники большую часть времени работали в удаленном режиме, при этом очередность их личного присутствия также была установлена.
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