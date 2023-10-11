«Непредсказуемый Китай»: Качественные европейские шины подорожали в два раза

«Резина подорожала значительно, на 8-12% подорожали именно китайские модели шин. Качественные европейские и японские массово ушли с рынка. Если они и продаются, то цена выросла в два раза. Ассортимент значительно уменьшился, кто-то европейские еще возит, но очень дорого», - рассказал он.

По его словам, многие китайские шины только недавно зашли в Россию, даже эксперты рынка не могут проанализировать их качество и надежность.

«Есть предложение азиатских брендов, но о том, насколько они хорошие или нехорошие, еще нет информации. Рейтингов от автомобильной прессы даже еще нет. Многие бренды китайские только пришли. К внешним параметрам нет никаких вопросов, но о качестве можно будет судить только по опыту. Будет ли машина плохо тормозить, например, плохо управляться? Большинство людей шины покупают по рейтингу. То есть, цена даже второстепенна, потому что зимние шины обеспечивают адекватную управляемость и устойчивость. Мы не знаем ничего о китайских шинах, машина может себя вести непредсказуемо», - резюмировал он.

Ранее автолюбителям посоветовали менять резину на зимнюю в 7-8 градусов тепла. Об этом рассказал генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. По его словам, в таком случае ночами может быть уже мороз, значит, самое время «переобуться». При этом выбор времени еще зависит от региона и стиля вождения, передает «Радиоточка НСН».